Махачкала, , 10:03 — REGNUM Сроки реализации национальных проектов в Дагестане не сорвутся, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания по вопросам исполнения нацпроектов на территории региона.

Первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов доложил, что в 2020 году республика участвует в реализации всех 12 национальных проектов. По его словам, по каждому из них сформированы паспорта и планы мероприятий, заключены соответствующие соглашения с федеральными органами исполнительной власти.

Общий объем финансирования по всем региональным проектам, входящим в нацпроекты, на текущий год в Дагестане составляет 29,5 млрд рублей. Из них 23,9 млрд рублей направлено из федерального бюджета, 3,9 млрд рублей выделено из республиканской казны, а остальные 1,7 млрд рублей получены из иных источников.

Гусейнов отметил, что исполнение некоторых нацпроектов в Дагестане пока отстает от плана. Это, по его словам, обусловлено объективными причинами, в том числе и эпидемиологической обстановкой в республике. Вместе с тем первый вице-первый подчеркнул, что за последний месяц ситуация значительно улучшилась и нет никаких опасений срыва сроков реализации нацпроектов.