Москва, 23 июля 2020, 09:58 — REGNUM Если будет вторая волна коронавируса и карантинные меры в РФ окажется необходимо продлить на II полугодие, объемы выдачи потребительских кредитов продолжат снижаться и дальше, полагает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в РФ сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с апреля по июнь банки выдали 2,54 млн потребительских кредитов.