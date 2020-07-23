Москва, , 09:58 — REGNUM Если будет вторая волна коронавируса и карантинные меры в РФ окажется необходимо продлить на II полугодие, объемы выдачи потребительских кредитов продолжат снижаться и дальше, полагает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в РФ сокращение выдачи российскими банками потребительских кредитов составило 45,3% по итогам второго квартала 2020 года.

«Падение выдачи потребительских кредитов является в первую очередь следствием пандемии, — сказал он. — Мобильность населения была резко ограничена, люди меньше посещали магазины, а потребительские кредиты чаще всего берут для покупки бытовых товаров. Снижение выдачи потребкредитов — показатель того, что население страны начинает меньше потреблять. Наша экономика ориентирована на потребление, и вообще снижение спроса — это плохо почти в любой ситуации. Поэтому, к сожалению, пандемия непременно скажется на экономике. Уже есть прогнозы по падению ВВП. Потребкредиты тоже будут снижаться, и это негативно скажется на макроэкономической ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с апреля по июнь банки выдали 2,54 млн потребительских кредитов.