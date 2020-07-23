Москва, 23 июля 2020, 09:51 — REGNUM В России для наиболее эффективной поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо обеспечить доступ к заемному финансированию под льготные проценты на длительный срок, а не только на период пандемии, считает директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Анастасия Алехнович. Об этом она заявила 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что Госдума рекомендовала правительству РФ оценить влияние мер государственной поддержки на финансовое положение субъектов МСП.
Кроме того, как полагает Алехнович, следует заморозить тарифы инфраструктурных монополий и стимулировать спрос на продукцию и услуги МСП, в том числе посредством проведения государственных закупок.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ практически вычищена от участия субъектов МСП в каких-либо нелегальных схемах.