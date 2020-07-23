Белград, , 08:45 — REGNUM Власти Сербии приняли решение продлить на месяц временное освобождение бизнеса от уплаты налоговых взносов. Об этом президент страны Александр Вучич написал в своем Twitter.

«Государство выплатит предпринимателям и сотрудникам микро-, малых и средних предприятий 60% минимальной оплаты за июль и август, мы отложим уплату налогов и взносов ещё на месяц», — написал Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-ассоциация гостиничного и ресторанного бизнеса Сербии (HORES) пригласила всех граждан провести свой отпуск в Сербии в этом году, а также использовать туристические путевки, предоставленные правительством Сербии.

Читайте также: В Сербии открылась только треть отелей — они заполнены почти на 11%