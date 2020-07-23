Майкоп, , 08:42 — REGNUM Соглашение, которое предусматривает досрочное исполнение программы переселения граждан из аварийного жилья в Республике Адыгея, подписали 22 июля глава региона Мурат Кумпилов и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин Пресс-служба главы Республики Адыгея

В соответствии с соглашением, аварийный жилой фонд, признанный таковым в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, должен быть полностью расселён до 31 декабря 2022 год. Отметим, что прежде сроком расселения была установлена дата 1 сентября 2025 года. Также в рамках совещания с участием главы Адыгеи и гендиректора Фонда было принято решение о придании дополнительного импульса реализации данной программы.

«Сегодня мы договорились с руководством республики, что регион ускорит программу переселения сверх указанных в соглашении сроков. Таким образом, после того, как Адыгея закончит в 2021 году программу, мы уже будем финансировать следующий этап. После 2017 года уже признаны аварийными 4,5 тыс. кв. метров жилья, но мы понимаем, что их больше. Поэтому важно нарастить темпы реализации программы», — отметил Констинтин Цицин.

Глава Адыгеи отметил, что дополнительное сокращение сроков реализации программы станет значимым для жителей.

«В рамках подписанного соглашения мы сократили сроки исполнения программы более чем на два года. Однако с учётом растущих объёмов строительства в регионе, у нас есть все возможности, чтобы завершить эту работу уже к концу 2021 года. И такую задачу я сегодня поставил перед профильным министерством и главами муниципалитетов. Это важно для конкретных людей, семей, которые живут в аварийных домах, и которым не придётся ждать нового жилья несколько лет», — сказал Кумпилов.