Пенза, , 09:00 — REGNUM В Пензе продолжается затянувшееся строительство цирка. Ход строительных работ проинспектировал губернатор Иван Белозерцев. Подрядчик заверил, что в августе купол цирка закроют оцинкованным профлистом, а в ноябре будут готовы купол, остекление и фасады блоков цирка.

В настоящее время на объекте монтируют купол. На строительной площадке трудятся 198 человек. Губернатор поставил задачу до наступления холодов полностью закрыть контур здания, чтобы в зимний период заниматься внутренней отделкой. Уже сейчас должна производиться подборка кадров для нового объекта. Переговоры нужно вести с цирковой школой в Заречном, с артистами из столицы и других городов, кто бы захотел жить и работать в Пензе. На открытие заведения следует придумать интересную программу, поскольку цирк будет мощный и содержательная часть должна быть соответствующая, рекомендовал Белозерцев.

На базе Пензенского колледжа культуры и искусства планируют открыть цирковое отделение, для подготовки кадров для регионального цирка.

ИА REGNUM ранее сообщало, сметная стоимость цирка составляет свыше 1,2 млрд рублей. Генподрядчиком выступает московская строительная компания. Строительство ведется активно на всех пяти блоках. Рабочие распределены таким образом, чтобы ни одна часть объекта не простаивала.

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