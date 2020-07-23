Уфа, , 08:21 — REGNUM Пять очистных сооружений планируют ввести в эксплуатацию в текущем году в Самарской области. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, возведение очистных сооружений идет в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». Очистные сооружения, строительство которых начато в прошлом году в Октябрьске, Сызрани, Самаре и Жигулевске (два объекта), значительно улучшат экологическое состояние сточных вод, которые сбрасываются в реку Волга. На их строительство было направлено свыше 1,4 млрд рублей. На некоторых объектах, которые находятся в высокой степени готовности, работы ведутся с опережением графика.

А всего до конца 2024 года на территории Самарской области планируется запустить в работу 29 очистных сооружений.

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