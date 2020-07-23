Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Всемирный банк прогнозирует спад валового внутреннего продукта (ВВП) в Казахстане по итогам 2020 года до 3%. Соответствующий доклад опубликован на сайте Всемирного банка.

Отмечается, что антикризисные меры, принятые в Казахстане, сработают только после отступления пандемии. Поэтому небольшой экономический рост в 2,5% прогнозируется только 2021 год.

Специалисты Всемирного банка отмечают, что уровень инфляции в Казахстане по итогам годам останется выше целевого коридора в 6% из-за ослабления курса тенге.

Кроме того, кризис может привести к росту бедности и неравенства. По предварительным данным банка, за чертой бедности могут оказаться 12,7% населения, тогда как ранее этот показатель оценивался в 8,3%.

Напомним, по итогам 2019 года ВВП Казахстана составил 4,5%. По итогам первой половины 2020 года уровень инфляции в годовом выражении составил 7%.

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