Чита, , 07:37 — REGNUM От публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», созданной правительством РФ для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками, в арбитраж Забайкальского края поступил банкротный иск к ООО «Стройинвест». Ответчик является застройщиком 16-этажного дома в Чите, но в срок не исполнил свои обязательства перед дольщиками. Иск из-за недочетов оставлен без движения до 21 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 15 июля 2020 года, а 22 июля его оставили без движения из-за того, что при уплате госпошлины заявитель указал неверные реквизиты. Судья Антонова дала фонду срок до 21 августа на устранение недочётов.

Сумма претензий, заявленная в иске, — 300 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Стройинвест» было создано в августе 2003 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Дмитрий Дроботушенко. Владельцы компании — Вадим Попов и Олег Иванкив. В выписке ЕГРЮЛ уточняется, что, по результатам проверки, сведения о директоре недостоверны, как и сведения о юридическом адресе компании. Иванкив имеет в активе несколько компаний, в том числе в Чите и Бурятии (долю в ООО «Сибирский охотник»).

Компания «Стройинвест» выступала застройщиком 16-этажного дома общей площадью 21 490 кв. м — на 333 жилых помещения. В связи с тем, что сроки передачи объекта долевого строительства были нарушены более чем на полгода он попал в список проблемных. Планируемая дата сдачи дома — IV квартал 2021 года.

Напомним, ранее фонд обратился с банкротным иском к ЖСК «Университет» из Новгородской области. Компания занималась строительством 11-этажного дома на 72 квартиры, но свои обязательства в срок не выполнила. Слушания по этому делу назначены на 18 августа 2020 года.