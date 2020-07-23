Томск, , 07:22 — REGNUM Региональный оперштаб по коронавирусу принял решение о возобновлении в Томской области работы автошкол.

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, разрешение на оказание услуг получили пять томских автошкол. Соответствующие уведомления направили ещё 11.

В регионе создана комиссия по приёмке автошкол. Их руководители несут личную ответственность за безопасность своих работников и курсантов.

Каждый автомобиль должен быть оснащён средствами индивидуальной защиты лица и рук, бесконтактным термометром и так далее. Перед занятием автомобиль необходимо обработать антисептическим раствором.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля в Томской области был выявлен 3661 носитель коронавируса.

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