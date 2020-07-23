Ханой, , 07:23 — REGNUM Россия за последние 10 лет заняла второе место во вьетнамских инвестициях. Об этом говорится в распространённом 23 июля докладе агентства по иностранным инвестициям при Министерстве планирования и инвестиций Социалистической Республики Вьетнам.

В документе отмечается, что всего за период с 2009 по 2019 год Вьетнам инвестировал средства в более чем 30 странах и территориях мира для реализации более 500 проектов. При этом, основным местом для применения вьетнамских капиталовложений стал Лаос ($4,9 млрд, 208 инвестиционных проектов).

На втором месте в инвестиционном рейтинге Вьетнама располагается Россия ($2,8 млрд, 15 проектов). Далее следуют Камбоджа ($2,7 млрд), Венесуэла ($1,8 млрд) и Мьянма ($1,3 млрд).

Из доклада следует, что наибольший интерес для вьетнамского бизнеса представляет нефтегазодобывающая сфера, с которой связано почти 83% вьетнамских зарубежных капиталовложений. За ней следуют информационно-коммуникационные технологии и гидроэнергетики.

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