Кемерово, , 06:27 — REGNUM Предприниматели Кемеровской области в 2020 году получат около 70 млн рублей из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства поддержку окажут в форме услуг по маркетинговому, юридическому и бухгалтерскому сопровождению.

Всего разработано около ста видов услуг, из которых каждый участник программы может получить несколько. По словам заместителя губернатора области Константина Венгера, помощь квалифицированных специалистов будет особенно актуальной для малых предприятия.

Для участия в программе на сегодня зарегистрировали 230 владельцев бизнеса.

«Заявки на господдержку одобрены компаниям из Кемерова, Новокузнецка, Осинников, Таштагола, Полысаева, Беловского района, Мариинска, Гурьевска, Прокопьевска, которые занимаются производством продуктов питания, кондитерских изделий, мебели, организацией общественного питания и досуга», — отметили в правительстве.

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