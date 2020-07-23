Благовещенск, , 06:12 — REGNUM В Тынде Амурской области власти готовы оказать помощь предпринимателям, которые наладят шоковую заморозку дикоросов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Господдержку обещают власти Тынды организатору пункта сбора, хранения и сбыта ягод и грибов в шоковой заморозке. Предприниматель, который возьмётся за проект, сможет получить 50% возмещения затрат на оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизацию завода по производству этилового спирта завершили в Старооскольском городском округе Белгородской области. Общая сумма инвестиций проекта составила свыше миллиарда рублей.