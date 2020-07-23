Москва, , 05:38 — REGNUM Довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году планируют в министерстве финансов России. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020−2025 годы.

По прогнозам составителей документа, увеличение показателя собираемости будет плавным — от 98,72% в 2020 году до 98,93% в 2023-м.

Эксперты, между тем, отмечают, что показатель собираемости — величина условная, и зависит от того, как оценивать собираемость — экономически либо бухгалтерски.

«Счетно можно получить значение более 100%, например, если уплата произошла не в период начисления или ожидается частичный возврат, есть и другие варианты», — прокомментировал РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Ранее в России предложили ввести необлагаемый минимум по доходам граждан в целях исчисления НДФЛ.

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