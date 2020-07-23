Екатеринбург, , 05:30 — REGNUM В Екатеринбурге за лето предстоит отремонтировать около 40 километров автодорог. Об этом заявил журналистам вице-мэр Алексей Бубнов.

Он отметил, что в 2020 году по нацпроекту есть планы отремонтировать путепровод и два моста, заменить 55 светофоров и установить больше тысячи дорожных знаков. Также уже отремонтировано шесть участков дорог. Это стало возможно благодаря сухой погоде и своевременному финансированию.

Три участка уже сданы в эксплуатацию, отметил вице-мэр. Всего же в 2020 году запланирован ремонт 39 участков общей протяжённостью 39,2 километра.