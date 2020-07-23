Тегеран, , 08:25 — REGNUM Экспорт иранской сельскохозяйственной продукции увеличился на 30 процентов за первые 4 месяца текущего иранского года (20 марта — 20 июля 2020 года) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, заявил официальный представитель ведомства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 июля.

Мехрдад Джамаль Арванаги рассказал, что за этот период было экспортировано 2,706 млн тонн товаров на сумму 1,69 млрд долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года было экспортировано 2,074 млн тонн товаров на сумму 1,58 млрд долларов.

«Фисташки, помидоры, арбуз, яблоко, томатная паста, ядра фисташек, шоколад, печенье, картофель, а также сыр являлись основными позициями сельскохозяйственных товаров, которые были экспортированы за рубеж», — отметил он.

Далее он подчеркнул, что продукция экспортируется в основном в Ирак, Китай, Афганистан, Россию и Объединенные Арабские Эмираты.