Тегеран, , 09:05 — REGNUM 22 июля спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Бакер Калибаф подчеркнул важность расширения экономических и торговых связей между Ираном и Ираком на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадими в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф заявил, что иранское правительство ожидает, что вопрос об убийстве генерал-лейтенанта Касема Сулеймани «террористической армией США» будет решаться более ускоренно. Он отметил, что Ирак представляет особый интерес для каждого иранца, однако обе страны переживали трудные времена отношений во время правления Саддама в Ираке.

«Однако в последние годы Ирак принимал миллионы иранцев во время митингов и церемоний Арбена, а Иран принимал миллионы иракских паломников в Мешхеде и Куме», — сказал Калибаф, отметив, что политические, экономические и культурные отношения между двумя соседними странами развиваются в позитивном ключе.

«Статистика торговли и туризма показывает, что Тегеран и Багдад полны решимости максимизировать отношения в различных областях. Конечно, вспышка коронавируса вызвала некоторое затишье и блокировку», — подчеркнул он.

Спикер парламента отметил, что расширение торгово-экономических связей с Ираком, как стратегическим партнером Ирана, является высшим приоритетом страны.