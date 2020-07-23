Москва, , 04:14 — REGNUM Со строительной компании «Паркнефть» нижегородский кредитор потребовал взыскать свыше 1,4 млрд рублей. Слушания дела начнутся в арбитраже Московской области 15 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Химприбор1 НН» поступило в арбитраж 14 июля 2020 года. Сумма исковых требований — 1 412 443 899,2 рубля. Дело принято судьей Сергеевой. Подробности спора пока неизвестны.

Истец работает в строительной сфере, но на сегодня находится на стадии банкротства.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в марте 2006 года для строительства жилья и нежилых объектов. Уставный капитал — 1 млн рублей, численность работников — около 1,4 тысячи. Владеют компанией — директор Александр Григорьев (доля в 25%), Дмитрий Огульчанский — 25% и Александр Рязанов — 25%. Данные последнего совпадают с данными бывшего зампредседателя правления «Газпрома», члена совета директоров «РЖД».