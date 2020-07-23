Москва, , 03:52 — REGNUM Конкурсный управляющий «Росэнергобанка», три года назад оставшегося без лицензии, потребовал взыскать с 18 бывших топ-менеджеров более 33,5 млрд рублей в форме субсидиарной ответственности. Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела рассмотрит требование после 10 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Общая сумма, которую в случае удовлетворения иска придётся выплатить ответчикам, — 33 505 196 000 рублей. Заявление оставлено судом без движения до 10 августа 2020 года, так как «оно не содержит сведений, позволяющих с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные предположения о том, что ответчик, указанный в заявлении, является или являлся контролирующим должника лицом». Суд дал время устранить недочёты.

Напомним, лицензии банк, созданный в 1992 году, лишился 10 апреля 2017 года. К тому моменту он был на 92-м месте по размеру активов в РФ. Среди причин отзыва лицензии называли в том числе недостоверное отражение требований кредиторов в отчётности, отправляемой в надзорный орган. Усмотрел регулятор в действиях руководства и собственников и признаки недобросовестного поведения — вывод активов. ЦБ РФ также посчитал применяемую банком бизнес-модель рискованной.

К моменту отзыва лицензии в числе крупных акционеров были ООО «Фирма «Термомакс» с долей 8,03% (конечный бенефициар — гражданин Эстонии Дмитрий Полещук), ООО «Финансгарант» — 7,7% (конечный владелец — гражданин Израиля Борис Штейн), ООО «Стройприма» — 7,5% (владелец на тот момент — Юрий Дерюгин). По 10% имели также ООО «Спецэнергоцентр», «Вердис Холл», «Сити Клининг» и другие.

На июнь 2020 года у банка установлены долги перед 4 029 кредиторами на сумму 40,21 млрд рублей.