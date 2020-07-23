Остин, США, , 02:49 — REGNUM Глава компании Tesla Илон Маск объявил о планах открытия нового завода вблизи города Остин (штат Техас, США). Об этом со ссылкой на конференцию, посвящённую деятельности компании, 22 июля сообщает телеканал CNBC.

По словам Маска, площадь производственного предприятия составит около 2000 акров (800 га).

По информации отраслевых СМИ, на предприятии, где предполагается производство кроссоверов Model Y и пикапов Cybertruck, будут работать более пяти тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Tesla планирует к концу года временно остановить работу своего завода в американском городе Фримонт в штате Калифорния. Остановка предприятия, на котором работает около 10 тысяч человек, произойдёт из-за установки новой конвейерной линии, на которой будут собираться кроссоверы Model Y с электродвигателем.

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