Москва, , 02:33 — REGNUM Переложить оплату за страхование ипотечных кредитов с заёмщиков на банки предложили в Центральном банке России, соответствующая концепция опубликована 22 июля на сайте регулятора.

«Концепция предполагает, что сам банк, выдавая ипотеку, страхует приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика», — говорится в документе, подготовленном по итогам обсуждения с профессиональным сообществом.

Отмечается, что новый подход повысит прозрачность ипотечной сделки, упростит для заёмщиков сравнение ипотечных предложений от разных банков и будет способствовать снижению кредитной ставки.

В Центробанке прогнозируют, что предложенный переход снизит полную стоимость ипотечного кредита на 0,15−0,67 процентного пункта.

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