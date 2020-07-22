Челябинск, , 22:27 — REGNUM В Челябинске сотрудников городского управления дорожного хозяйства подозревают в сговоре в период заключения контракта на ремонт набережной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Контракт касался ремонта набережной реки Миасс. Как пишет Накануне.Ru, аукцион объявили в августе с начальной ценой 111,9 млн рублей. А в сентябре контракты заключили с ООО ТПК «ЯКК», при этом цена оказалась ниже на 12%.

Но, по данным УФАС, подрядчик начал работы ещё до заключения контракта, а уполномоченный представитель фирмы был назначен якобы почти за три месяца до заключения контракта. В ведомстве полагают, что это может говорить «о наличии признаков антиконкурентного соглашения».

Сейчас ситуация будет изучена антимонопольным органом. Рассматривать дело собираются 29 июля.