Лондон, , 19:54 — REGNUM Мировой рынок нефти находится на подъеме благодаря надеждам, что «вторую волну» эпидемии COVID-19, прежде всего в США, удастся проконтролировать, заявил аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген 22 июля в комментарии агентству Reuters.

«Это было бы позитивно для перспективного спроса на нефть, по сравнению с неконтролируемой и разрушительной второй волной блокировок» , — заявил Тонхауген.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Американский институт нефти (API) объявил о росте запасов нефти в США за неделю на 7,5 млн баррелей. Спрос на нефть в Соединенных Штатах восстанавливается медленнее, чем ожидалось.

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