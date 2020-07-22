Лондон, , 19:38 — REGNUM Мировые цены на нефть выходят из минуса в ходе торговой сессии 22 июля, Brent снова оценивается выше $44 за баррель.

Нефтедобыча Павел Редин © ИА Красная Весна

К настоящему моменту сентябрьские фьючерсы Brent еще в минусе на 13 центов (0,29%), на отметке $44,19 за баррель. Минимум сессии для марки составил $43,62 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI — в минусе на восемь центов (0,19%), на отметке $41,84 за баррель. Минимум WTI — $41,14 за баррель.

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