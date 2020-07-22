Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Американский институт нефти (API) 22 июля сообщил о росте запасов нефти в Соединенных Штатах за прошлую неделю на 7,5 млн баррелей.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство США пока не публиковало свой отчет по запасам энергоносителей в стране. Большинство нефтяных аналитиков ожидало сокращения запасов нефти в США за неделю.

Публикация отчета API вызвала кратковременное падение цены фьючерсов Brent и WTI, однако в настоящий момент марки возвращаются к утраченным позициям — $44 и $42 за баррель соответственно.

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