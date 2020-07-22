Подгорица, , 19:04 — REGNUM Статистическое управление Черногории Монстат объявило, что число иностранных компаний, работавших в стране в 2019 году, составило 12 429, что на 47,8% больше, чем в 2018 году.

Большинство иностранных компаний, работающих в Черногории, управляется гражданами Турции — 3652, или 29,4%. На втором месте Россия — 2217, или 17,8%. Сербия — 1627, или 13,1% и Украина — 711 хозяйствующих субъект, или 5,7%.

Что касается 2019 года, то наибольшее количество предприятий, принадлежащих иностранцам, было зарегистрировано в Подгорице — 3806, или 30,6%, Будве — 3655, или 29,4% и Баре — 1 467, или 11,8%.