Салехард, , 18:55 — REGNUM Регистрируемая безработица на Ямале выросла в 3,7 раза. Об этом сообщает департамент занятости населения ЯНАО.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения региона, на 1 июля 2020 года составила 5919 человек. Это на 4319 человек больше по сравнению с прошлым годом, когда численность зарегистрированных составляла 1600 человек.

В основном ищут работу женщины (59% от общего числа) и молодёжь (34% от общего числа зарегистрированных безработных). Причём 31% безработных имеет высшее образование, 30% — среднее специальное.

При этом на рынке труда Ямала предложение традиционно превышает спрос. Однако, если ранее на одного безработного приходилось по четыре вакансии, то сейчас — по две.

Работодателям Ямала необходимы сотрудники в сфере строительства (33% вакансий), транспорта (11%) здравоохранения (9%), образования (7%), добычи полезных ископаемых (7%).