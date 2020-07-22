Подгорица, , 18:51 — REGNUM Министр экономики Черногории Драгица Секулич заявила, что останавливать экономику из-за эпидемии власти считают безответственным шагом и делать этого не намерены.

По ее словам, такие меры были оправданы при возникновении первой волны, чтобы научить людей и экономику работать и вести себя в таких условиях.

«Никто не может сказать, сколько продлится эпидемия и как она будет развиваться. Только своим поведением люди смогут спасти и экономику, и рабочие места», — отметила министр. Она также сообщила, что третий пакет мер по поддержке экономики власти представят 23 июля.