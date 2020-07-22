Москва, , 17:37 — REGNUM Возможность досудебного обжалования решений надзорных органов окажет серьёзную поддержку бизнесу. Об этом 22 июля заявил председатель совета директоров компании Mr. Doors, член федерального политического совета «Партии роста» Максим Валецкий.

Бизнесмен сам недавно прошел через процедуру обжалования решений госорганов и считает инициативу правительства РФ, которое выступило за введение досудебного аудита бизнеса при проверках, полезной для предпринимателей.

«История с досудебным обжалованием постановлений государственных органов вполне может получиться рабочей. Если будет прозрачный и понятный механизм обжалования решений, это для бизнеса будет полезно. Вопрос только в том, что этот механизм должен быть работающий, потому что в государственном ведомстве обжалование должно подаваться лицу или департаменту, который имеет достаточный аппаратный вес, чтобы отменить решение другого департамента», — сказал Валецкий.

Сегодня же, в большинстве случаев сегодня жалоба попадает лицу, которое принимало решение. Поэтому важно, чтобы инициатива правительства РФ была грамотно реализована на практике.

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