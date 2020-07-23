Москва, , 04:12 — REGNUM Идея российского Минфина, предполагающая возвращение ранее «упущенной» из-за различных льгот прибыли бюджета, может ударить и по карману внутрироссийского потребителя. Где собрался добирать прибыль Минфин, разбиралась автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Здание министерства финансов РФ Ludvig14

213 миллиардов рублей недополучил бюджет России из-за налога на добавленный доход (НДД). Предполагалось, что НДД поспособствует привлечению инвестиций в труднодоступные нефтяные месторождения. Но беда в том, что из-за злоупотреблений некоторых компаний режимом НДД в 2019 году и возник упомянутый «недобор» бюджетных поступлений. Дополнительно усугубляет ситуацию то, что нынешнее положение дел на углеводородном рынке совсем не способствует увеличению объемов добычи.

В этом смысле меры, предпринимаемые Минфином для, как выражаются его специалисты, «лучшей настройки», т. е. предотвращения финансовых потерь в будущем, можно только приветствовать. Вот только сам принцип, на котором устанавливался НДД, может напомнить старую максиму про то, что богатые богатеют. Зачем такое внимание уделяется помощи отрасли, которая, казалось бы, и так купается в деньгах?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Минфин откажет нефтяникам в льготах. Их возместят потребители бензина?».