Москва, , 17:35 — REGNUM Судебные разбирательства должны стать крайней мерой решения споров между предпринимателями и надзорными органами. Об этом заявил заместитель председателя «Партии роста», собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин.

Комментируя позицию правительства России, которое выступило за введение досудебного аудита бизнеса при проверках, эксперт отметил, что подобная мера является оправданной и полезной для предпринимательского сообщества.

«В виде реформы, которую необходимо проводить, мы считаем обязательным введение обязательного досудебного аудита во всю сферу контрольной деятельности, как это сделано в налоговой службе. Это совершенно другим образом дает возможность взглянуть на существо проверок, убрать излишнее давление, и если хотите, очень прозрачно показать самой системе, по каким параметрам можно проверять налогоплательщика, а по каким — нельзя», — сказал Демин.

Доводить до суда некоторые споры, которые очень часто возникают между предпринимателями и контролирующими органами, следует в крайнем случае, уверен эксперт. Одна из причин в том, что судебные разбирательства требуют колоссальных финансовых затрат, а также затрат времени.

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