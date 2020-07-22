Москва, , 17:20 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 22 июля разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 60 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 232 с датой погашения 6 октября 2027 года на 47,5 млрд рублей. Объём спроса при этом составил более 54,4 млрд рублей, средневзвешенная цена — 103,6072% от номинала, средневзвешенная доходность 5,46% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52 002 с погашениям 2 февраля 2028 года на 13 млрд рублей при спросе в 24,3 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 99,4468% от номинала, средневзвешенная доходность 2,60% годовых.