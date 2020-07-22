Москва, , 17:16 — REGNUM Расширение Москвы может оказать негативный эффект на развитии России в целом. Об этом заявил предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска в интервью изданию Business FM.

«Нужно как-то остановиться с расширением Москвы», — заявил Дерипаска.

В доказательство правоты своих слов миллиардер привёл два аргумента. Первый из них касался введения режима самоизоляции. Во время него, Москва и весь административный ресурс, управляющей Россией оказались заблокированы.

«Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления. Но самое главное — концентрация ресурсов в Москве на сегодняшний день запредельная. И она уже искажает сигналы, которые даже эта программа правительства посылает экономике», — сказал Дерипаска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве расширили список природоохранных территорий.

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