Нижний Новгород, , 16:49 — REGNUM Глава Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко обсудили в Москве реализациюнацпроекта «Экология» — сообщает пресс-служба правительства региона.

По мнению Никитина в Госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде включено «незначительное число объектов», это происходит из-за нехватки средств у регионов на разработку проектной документации.

«От жителей губернаторам поступает очень много обращений, связанных с необходимостью ликвидации свалок на землях лесного фонда или территориях сельского хозяйства. Пока же федеральный проект предусматривает только рекультивацию полигонов в границах населенных пунктов. Считаем необходимым расширить его действие», — подчеркнул Глеб Никитин.

Также на встрече губернатор отметил, что в расширении нуждается и федеральный проект «Чистый воздух».

«На данный момент в проекте всего 12 городов страны. Считаю, что с учетом расширения горизонта планирования мы можем увеличить этот список в национальном проекте. По данным Росгидромета, в 2019 году в перечень городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха включено 40 населенных пунктов. Нам нужно обратить внимание на крупные города, где проживает наибольшее число людей…».

Зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко выделила роль Нижегородской области в решении экологических проблем. «У вас <в Нижегородской области> реализуются знаковые проекты по ликвидации крупнейших объектов накопленного ущерба. В регионе мощный промышленный комплекс, в особенности химическая отрасль. Все это с одной стороны накладывает большую ответственность, с другой — дает возможность для того, чтобы выработать системный подход, который можно было бы использовать на общегосударственном уровне», — подчеркнула Виктория Абрамченко.