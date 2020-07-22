Москва, , 16:10 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о цифровых финансовых активах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Биткоин

С 1 января 2021 года легализуются сделки с криптовалютой, но биткоины и прочие криптовалюты будут запрещены как средство платежа.

Документ не содержит понятия «токен» и «майнинг», но даёт определение цифровой валюты. Эти «цифровые данные» могут использоваться как средство платежа сбережения, однако такие «деньги» не являются ни международной денежной единицей, ни денежной единицей иностранного государства или России, то есть не могут быть использованы для оплаты товаров и услуг.

Предполагается, что регулирование криптовалют будет определяться отдельным законом, который может быть принят в осеннюю сессию.

В целом закон дает определение цифровым финансовым активам (ЦФА) и устанавливает требования к информационной системе, в рамках которой осуществляется их выпуск, а также к оператору этой системы и оператору обмена ЦФА. В частности, ЦФА признаются цифровые права, выпуск, учёт и обращение которых возможны только с помощью внесения записей в информационной системе на основе распределённого реестра.