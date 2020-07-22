Череповец, Вологодская область, , 16:04 — REGNUM За 6 месяцев 2020 года «ФосАгро» нарастила производство удобрений почти на 7% по сравнению с первым полугодием 2019-го. Общий объем составил 5,0 млн тонн. Рост — следствие модернизации мощностей и увеличения эффективности производства в течение прошлого года.

За 6 месяцев 2020 года производство серной кислоты выросло на 12,4% к аналогичному периоду 2019 года до 3,4 млн тонн, благодаря выходу в середине 1 квартала 2020 года на опытно-промышленную эксплуатацию новой линии по производству серной кислоты в Череповце. Проектная мощность линии — 1 100 тыс. тонн в год.

В рамках Стратегии-2025, ФосАгро в начале года вывела на полную мощность (до 300 тыс. тонн в год) линию по производству синтетического сульфата аммония в Череповце, которая позволит более чем в 2 раза снизить объемы закупки сульфата аммония у третьих сторон. Данный продукт используется как сырье для производства сульфатных марок NPK (S) и снижает себестоимость их производства по сравнению с покупным сульфатом аммония.

За 6 месяцев 2020 г. объем продаж удобрений вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,2 млн тонн.

Комментируя результаты первого полугодия генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что главным приоритетом компании было и остается обеспечение безопасности здоровья работников в условиях пандемии коронавируса. На всех предприятиях компании реализованы комплексные меры профилактики. В этот же период компания увеличила объемы традиционной помощи учреждениям здравоохранения в городах присутствия.

Глава «ФосАгро» подчеркнул, что предметом особой гордости является снижение показателя LTIFR в первом полугодии 2020 года на 40% относительно 6 месяцев 2019 года до 0,54. Это результат комплексной программы трансформации культуры безопасности, направленной на предотвращение несчастных случаев и травм.

Андрей Гурьев, говоря об итогах работы «ФосАгро» за 6 месяцев 2020 года, особо отметил рост продаж фосфорных удобрений отечественным аграриям на 12%.

«Это очень важный показатель: для нас российский рынок является стратегическим приоритетом, и в рамках долгосрочной стратегии развития мы нацелены на дальнейшее укрепление позиций на нем, — подчеркнул генеральный директор «ФосАгро», — Если говорить о мировом рынке удобрений, то цены в течение 2 квартала сохранялись стабильными с тенденцией увеличения, несмотря на завершение активного сезонного спроса в Европе, США и в России. При этом мы видели развитие спроса на рынках Индии и Латинской Америки».

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