Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM В Ленинградской области с 27 июля открываются все торговые центры, даже те, что располагаются в «красной» и «желтой» зонах. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Постановление об открытии ТЦ подписал Александр Дрозденко.

Согласно документу, в «красной» и «желтой» зонах будет разрешена работа торговых центров и комплексов без ограничений по общей площади и ассортименту. При этом на территории таких центров должны реализовываться продукты питания или товары первой необходимости, товары для сада и огорода, детские товары, мебель или строительные товары.

В ТЦ и ТК могут работать магазины с площадью торгового зала до 800 кв. м. Ограничение по количеству посетителей — не более одного человека на 8 кв. м.

При этом сохраняется распоряжение по использованию масок для покупателей и персонала. Общепиту в торговых центрах разрешено работать только навынос.

Отметим, ранее сообщалось, что 27 июля открываются для посетителей торговые центры «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас».

Добавим, с 16 июля распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом: в первой («красной») зоне — Всеволожский, Гатчинский, Тосненский; во второй («желтой») зоне — Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор; в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Тихвинский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы.

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