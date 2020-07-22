Астрахань, , 15:53 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин 21 июля обсудил с министром экономразвития РФ Максимом Решетниковым вопросы социально-экономического развития региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

В Астраханской области в рамках национальных проектов и целевых программ строится 50 объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта общей стоимостью более 13 млрд рублей. Также для компенсации выпадающих доходов области из-за пандемии правительство РФ выделило 2,3 млрд рублей. Обеспечена докапитализация микрофинансовых организаций Астраханской области в размере 138,9 млн рублей, по которым уже поступило шесть заявок на 11,5 млн рублей.

В реализации проекта создания портовой особой экономической примут участие крупные российские и иностранные инвесторы, объем заявленных инвестиций составляет 17,2 млрд рублей. Якорный инвестор планирует создать первый в регионе контейнерный порт с терминалом для обработки контейнерных грузов.