Берлин, , 15:42 — REGNUM Немецкая компания BMW планирует на шесть недель приостановить работу своего предприятия в Мюнхене. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба компании.

Приостановка завода связана с перестройкой производственной площадки под выпуск новой модели немецкой марки. Речь идет о производстве полностью электрического BMW i4, которое начнется в следующем году.

Производство автомобилей на мюнхенском автозаводе будет приостановлено с конца поздней смены 23 июля до начала ранней смены 7 сентября.

«Мы готовим наш мюнхенский завод к будущему. После завершения реконструкции мы сможем производить автомобили с дизельным, бензиновым и гибридным приводом, а также полностью электрический BMW i4, все на одной линии. Это позволит нам гибко реагировать на запросы клиентов», — сказал директор завода Роберт Энгельхорн.

Напомним, 14 июля немецкий автопроизводитель BMW представил полностью электрический кроссовер iX3.

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