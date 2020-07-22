Берлин, 22 июля 2020, 15:42 — REGNUM Немецкая компания BMW планирует на шесть недель приостановить работу своего предприятия в Мюнхене. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба компании.
Приостановка завода связана с перестройкой производственной площадки под выпуск новой модели немецкой марки. Речь идет о производстве полностью электрического BMW i4, которое начнется в следующем году.
Производство автомобилей на мюнхенском автозаводе будет приостановлено с конца поздней смены 23 июля до начала ранней смены 7 сентября.
«Мы готовим наш мюнхенский завод к будущему. После завершения реконструкции мы сможем производить автомобили с дизельным, бензиновым и гибридным приводом, а также полностью электрический BMW i4, все на одной линии. Это позволит нам гибко реагировать на запросы клиентов», — сказал директор завода Роберт Энгельхорн.
Напомним, 14 июля немецкий автопроизводитель BMW представил полностью электрический кроссовер iX3.
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