Бишкек, , 15:32 — REGNUM Правительство Киргизии предоставили 4,2 млрд сомов (3,85 млрд рублей) восьми коммерческим банкам на реализацию программы поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Из этой суммы через кредитные аукционы 2,2 млрд сомов (2,02 млрд рублей) предоставило министерство финансов и еще 2 млрд сомов (1,83 млрд рублей) — Национальный банк республики.

Местные компании фирмы получили возможность взять в коммерческих банках дополнительные кредиты на приобретение и модернизацию оборудования, на закупку сырья, комплектующих и запасных частей, а также на рефинансирование других кредитов.