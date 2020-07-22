Бишкек, , 15:24 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон, предписывающий Национальному банку республики увеличить долю перечисляемой в республиканский бюджет прибыли.

Теперь национальный финансовый регулятор должен будет передать в казну государства 100% своей прибыли за 2019 год и 90% прибыли за 2020 год.

Также глава государства поручил правительству направить в государственный бюджетный резерв 10% прибыли Нацбанка, перечисляемой в республиканский бюджет по итогам 2019 года.

Таким образом, бюджетный резерв Киргизии должен будет пополниться на 256,5 млн сомов (235,5 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что с 30 апреля 2019 года размер отчислений от распределения прибыли Национального банка, подлежащих перечислению в доход республиканского бюджета Киргизии, был установлен на уровне 70%.