Москва, , 15:32 — REGNUM Снижение процентных ставок по банковским вкладам вынудит население активнее инвестировать ради сбережения и приумножения собственных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила управляющий партнер мультисемейного офиса CONFIDERI Ольга Райкес.

Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку. Это неизбежно повлечет снижение ставок по банковским вкладам, что сделает их ещё менее востребованными.

«Важно понимать, что снижение процентных ставок не только российский тренд. Исторический спад процентных ставок — тренд глобальный, прослеживающийся в долгосрочной перспективе на протяжении нескольких столетий и наблюдения аналитиками по странам, драйвящим мировую экономику, который только ускоряется кризисами. Можно ожидать, что в 2020−30-х годах мы увидим новые рекордные минимумы реальных ставок в бизнес-циклах в районе 1%», — сказала Райкеc.

Эти процессы в конечном итоге приведут к тому, что нынешний экономический кризис и сопровождающие его сниженные темпы экономического развития, ещё больше, чем предыдущие, спровоцируют большой пласт населения в лице неквалифицированных инвесторов, работать над повышением собственного уровня финансовой грамотности. Ведь без этого они не смогут найти новых «защитных» финансовых инструментов в качестве альтернативы банковским вкладам, которые, с учётом реальной инфляции, зачастую не способны выполнять даже функцию по сбережению капитала, а не только его приумножению.

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