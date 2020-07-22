Вашингтон, , 15:22 — REGNUM В Соединенных Штатах продаётся уникальный миниатюрный пикап Geo Metro зеленого цвета 1993 года выпуска. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

За необычное авто продавец хочет получить 2,5 тыс. долларов (около 180 тыс. рублей). Машина, построена на базе двухдверного хэтчбека Suzuki 1993 года выпуска. Задняя часть Geo Metro была переделана в полноценную грузовую платформу, а колеса были заменены на сдвоенные.

В движение серийное авто приводил 1,3-литровый бензиновый движок производительностью 50 л. с. Какой силовой агрегат находится под капотом модифицированного пикапа неизвестно.

В качестве трансмиссии у пикапа стоит трехскоростной «автомат». Кроме того, модель оборудована модифицированным капотом с воздухозаборником и раздвоенным выхлопом.

Ранее стало известно, что из-за ужесточения экологических норм в Евросоюзе японская компания Suzuki через четыре месяца прекратит там продажи своей модели Jimny. Согласно этим нормам, средний показатель выбросов CO2 машин не должен быть больше 95 г/км.

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