Майкоп, , 15:12 — REGNUM Вопросы взаимодействия органов исполнительной власти республики и Фонда содействия реформированию ЖКХ стали темой обсуждения на встрече главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и генерального директора государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константина Цицина 22 июля. Константин Цицин находится в Адыгее с рабочей поездкой.

«Мы давно и эффективно взаимодействуем с Фондом, всегда получаем вашу поддержку и необходимые рекомендации в решении актуальных вопросов ЖКХ. Благодаря налаженному сотрудничеству, в нашей республике проводится большая системная работа: реализуются значимые программы по капремонту домов, переселению граждан из ветхого жилья. Меняется облик улиц, домов, дворов. Люди видят перемены, а самое главное — имеют возможность принимать участие в этих созидательных процессах», — подчеркнул глава республики Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество региона и Фонда содействия реформированию ЖКХ в решении значимых вопросов, влияющих на улучшение качества жизни населения. Константин Цицин отметил социальную значимость совместной работы.

«У нас большой опыт совместной работы, её необходимо продолжать. Обязательно нужно как можно быстрее расселить граждан из аварийного жилья, которое уже опасно для жизни. Это очень значимый социальный вопрос. Только на этой программе не остановимся. Есть много важных задач, которые мы будем вместе решать», — сказал Константин Цицин.

Также сегодня в Адыгее состоится совещание с участием Мурата Кумпилова и Константина Цицина, в его рамках планируется подписание соглашения между Фондом ЖКХ и Республикой Адыгея о досрочном завершении программы переселения граждан.