Москва, , 15:11 — REGNUM Удаленный формат работы может привести к снижению производительности труда. Об этом заявил общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета Партии Роста Дмитрий Порочкин.

Тем не менее эксперт положительно оценил изменения в законодательство, которые регламентируют удалённую работу сотрудников.

«Предлагаемые сегодня изменения в Законопроект, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, «право быть офлайн»), а также порядок взаимодействия работника и работодателя помогут разрешить ряд спорных моментов», — сказал эксперт.

Порочкин напомнил, что на данный момент свыше 75% сотрудников уже вернулись к привычному рабочему ритму на своих рабочих местах. Согласно данным независимых исследований, многим сотрудникам удаленный формат работы оказался неудобен по ряду причин: отсутствие офисного оборудования, нехватка личного общения с коллегами и клиентами, отсутствие возможности сосредоточиться в домашней обстановке и разграничивать личную жизнь и работу.

По мнению Порочкина, работу сотрудников сложно организовать дистанционно, их мотивация и работоспособность за период самоизоляции упали. Поэтому эксперт не считает удаленный формат работы эффективным, который нужно сохранять и внедрять на постоянной основе.

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