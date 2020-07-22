Сантьяго, , 15:04 — REGNUM Китайский автопроизводитель Changan вывел на чилийский автомобильный рынок новый пикап Hunter. Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

Стоит отметить, что в Китае пикап предлагается с конца прошлого под названием Changan F70, однако для экспорта в Чили его название поменяли на Hunter.

Чилийский вариант F70 имеет раму, неразрезной задний мост, а также заднюю либо жёстко подключаемую систему привода 4×4.

В движение машину приводит 150-сильный дизельный турбированный мотор рабочим объёмом 1,9 л, который трудится с 5-скоростной механической трансмиссией.

Что же касается китайской версии, то она имеет версию, у которой есть 210-сильный бензиновый турбомотор на 2,4 л, работающий с 6-скоростным «автоматом».

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июнь 2020 года российские дилеры продали в общей сложности 18,3 тыс. новых машин китайских марок. Это на 14% больше, чем год назад.

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