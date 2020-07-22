Москва, , 14:25 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на усиление государственного контроля за иностранными инвестициями в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Изменения вводят дополнительные основания для предварительного согласования сделок и иных действий правительственной комиссией.

Иностранный инвестор будет считаться контролирующим хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение, в том числе и тогда, когда полномочия по распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), временно переданы им иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки.

Согласно нынешней редакции закона, доля иностранного инвестора в компании определяется не через факт владения акциями, а через непосредственное право распоряжаться голосами, приходящимися на эти акции. При этом собственник акций может передать их на определенное время, например, в залог или доверительное управление, в том числе с правом самостоятельно распоряжаться голосами.