Сеул, , 14:30 — REGNUM В связи с ухудшением ситуации на рынке труда из-за пандемии коронавируса в Южной Корее наблюдают спад уровня занятости среди молодежи (в возрасте от 15 до 29 лет). Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в мае численность рабочей молодёжи сократилась на 194 тыс. человек. Уровень занятости также сократился на 1,4%, до 42,2%.

Средний продолжительность работы на первом рабочем месте для выпускников школ составил 1 год и 2,8 месяцев, для выпускников высших учебных заведений — 7,2 месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса в Южной Корее также зафиксировали спад уровня занятости лиц в возрасте 40−49 лет.

Читайте также: В Южной Корее зафиксировали спад уровня занятости среди лиц до 49 лет