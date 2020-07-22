Ульяновск, , 14:20 — REGNUM В Ульяновске в программу по ремонту и строительству мостов войдут шесть объектов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Пул № 73» по итогам совещания губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с мэрией и руководством регионального министерства транспорта.

Отмечается, что были обсуждены «контуры будущей программы» по ремонту и строительству мостовых переходов, в которую войдут «шесть важных» для Ульяновска объектов. В том числе два моста будут построены, четыре отремонтируют.

«Панируется создать новый мостовой переход, соединяющий Засвияжский и Железнодорожный районы. Мост будет брать начало от улицы Промышленной, пройдет над железной дорогой и выйдет на улицу Локомотивную в створ переулка Хрустального. Еще один мост соединит новый микрорайон Аквамарин и Ленинский район», — говорится в сообщении.

Предполагается ремонт двух мостов через реку Сельдь, а также мостовых переходов через Свиягу по улице Минаева, в посёлке Дачный и на улице Кирова с его расширением для разгрузки транспортного потока.

Напомним, в Ульяновске для разгрузки улично-дорожной сети планируют построить ещё один мост через Свиягу — в створе улиц Шевченко Ленинского района и засвияжской Смычки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России запускают федеральную программу «Мосты и путепроводы», которая будет реализована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реконструкцию мостов предусмотрено более 200 млрд рублей, на путепроводы — свыше 100 млрд рублей. По предварительным данным, в аварийном и предаварийном состоянии в России находятся более 3,6 тыс. мостов, путепроводов и эстакад.

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