Рязань, 22 июля 2020, 14:41 — REGNUM Более чем в пять раз увеличилось количество безработных в Рязанской области с начала пандемии коронавируса. Сейчас в центре занятости на учёте состоят свыше 15 тысяч человек.
В январе 2020 года искали работу через службу занятости 3,7 тысячи человек. В июле их количество превысило 15 тысяч. Государственные центры занятости предлагают порядка 10 тысяч вакансий, половина из которых по рабочим специальностям.
На поддержку граждан, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса, в Рязанской области потрачено уже около 130 млн рублей, сообщает ГТРК «Ока».