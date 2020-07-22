Рязань, , 14:41 — REGNUM Более чем в пять раз увеличилось количество безработных в Рязанской области с начала пандемии коронавируса. Сейчас в центре занятости на учёте состоят свыше 15 тысяч человек.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

В январе 2020 года искали работу через службу занятости 3,7 тысячи человек. В июле их количество превысило 15 тысяч. Государственные центры занятости предлагают порядка 10 тысяч вакансий, половина из которых по рабочим специальностям.

«Люди могут подать заявление для подбора им варианта подходящей работы и дальнейшего их признания безработными через портал «Работа в России» либо через портал государственных услуг. Его заявление поступает к нам. Мы его обрабатываем, проводим с ним работу по подбору вариантов подходящей работы. Если человек не трудоустроился в течение 11 дней, то его признают безработным и одновременно назначают пособие по безработице», — пояснила директор ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области» Анна Демидова.

На поддержку граждан, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса, в Рязанской области потрачено уже около 130 млн рублей, сообщает ГТРК «Ока».